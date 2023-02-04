سیاسة

البنتاغون يعلن مساعدة بأكثر من ملياري دولار لأوكرانيا

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت واشنطن أنّها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمّن خصوصاً صواريخ دقيقة التصويب يبلغ مداها ضعف مدى الصواريخ التي تستخدمها كييف حالياً ضدّ القوات الروسية.

وقال البنتاغون في بيان إنّ المساعدة تشتمل خصوصاً على "قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكّانها، فضلاً عن مركبات مشاة مدرّعة وذخيرة لراجمات صواريخ هيمارس".

من جهته أوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر للصحافيين أنّ "الحزمة تشتمل على (جي إل إس دي بي) وهي قنابل صغيرة متّصلة بصواريخ يتمّ إطلاقها من الأرض ويصل مداها إلى 150 كلم، ويمكّن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.

وأضاف رايدر أنّ "هذه الصواريخ ستوفّر للأوكرانيين قدرة استهداف مداها أطول ممّا سيمكّنهم من تنفيذ عمليات للدفاع عن بلادهم واستعادة أراضيهم".

وحتى الآن زوّدت واشنطن القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس يصل مداها إلى 80 كلم، لكنّ كييف ما فتئت تطالب واشنطن بتزويدها ذخيرة أطول مدى لكي تتمكّن من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية.

المصدر: سكاي نيوز

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