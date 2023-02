أرقام أممية تكشف مأساة المرأة العراقية مع جرائم القتل

أربيل (كوردستان 24 ) - كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها عن تصريح للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إنه منذ 1991 كانت حوالي 4000 امرأة وفتاة ضحايا عمليات قتل بسبب الشرف في العراق.

وتقول الأمم المتحدة إن 46 في المئة من النساء المتزوجات كن ضحايا للعنف المنزلي، ثلثهن تعرضن لعنف جسدي وجنسي.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 85 في المئة من الرجال العراقيين يقولون إنهم سيمنعون أي امرأة في عائلتهم من تقديم شكوى.

أما بالنسبة إلى النساء، فتقول 75 في المئة منهن، إنهن لن يتحدثن إلى الشرطة خوفا من المزيد من العنف، أو من إمكانية رؤيتهن ونبذهن بعد ذلك.

وأثارت مقتل الناشطة طيبة العلي على يد والدها غضبا عارما في العراق مما دفع نشطاء للدعوة للتظاهر، صباح غد الأحد، أمام محكمة في بغداد للمطالبة بالعدالة.

وتبذل ناشطات ومحاميات عراقيات جهودا للدفاع عن حقوق المرأة، متهمين السلطات بتجاهل الحد من العنف الأسري والزواج المبكر وما يطلق عليها "جرائم شرف".

Taiba was killed by her father this evening in Iraq, her father was arrested for an honor killing and as they taught us that whoever kills his family's women on the name of honor will be released soon or his sentence commuted.



Expose the killer



Stop killing women pic.twitter.com/FLmWqT4nne