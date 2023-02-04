إنخفاض قيمة الدولار واستقرار الدينار في الاسبوعين المقبلين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الدينار العراقي سيعود الى مستواه السابق أمام الدولار الامريكي في الاسبوعين المقبلين، مشيراً الى أن الاجتماع بين مساعد زير الخزانة الامريكي ومحافظ البنك المركزي العراقي انتهى بنجاح في اسطنبول.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي فادي الشمري في تغريدة له على تويتر "إن الاجتماع بين محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق ومساعد وزير الخزانة الامريكي بريان نيلسون، انتهى بنجاح في اسطنبول".

وأضاف الشمري "ان البنك المركزي العراقي أعلن عن إجراءات جديدة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وسيتم اتخاذ تدابير أمنية ضد المهربين للعملة".

وأشار فادي الشمري الى أنه "في الاسبوعين المقبلين سنشهد انخفاضاً في قيمة الدولار الامريكي واستقرار للدينار العراقي".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق قد اجتمع مع مساعد وزير الخزانة الامريكي بريان نيلسون في اسطنبول يوم أمس، وبعد انتهاء الاجتماع، ارتفعت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الولايات المتحدة الامريكية في الايام القليلة المقبلة، لمناقشة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي.