الهيئة الكوردية المستقلة تلتقي وجهاء العشائر في روجافا

أربيل (كوردستان 24)- أجرت الهيئة الكوردية المستقلة، مساء الجمعة بمدينة قامشلي بـ روجافا، لقاءاً مع وجهاء عددٍ من العشائر الكوردية، بهدف توحيد الموقف الكوردي لبناء سوريا ديمقراطية.

ووقّع المجتمعون على وثيقةٍ تضمنت بندين، الأول "مطالبة الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة بتثبيت حقوق الشعب الكوردي في الدستور المقبل لسوريا".

والثاني، "مطالبة القوات الأميركية المتواجدة في كوردستان سوريا بتقديم ضمانات لحماية الشعب الكوردي من أية تهديدات محتملة".

ومن المقرّر أن تسلّم الهيئة تلك الوثيقة، إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش.

وقال القيادي في الهيئة، زيد سفوك لـ كوردستان 24، إن اللقاء "يهدف لتكوين موقفٍ كوردي موحّد حول بناء سوريا ديمقراطية ينال فيها الشعب الكوردي كافة حقوقه المشروعة والعادلة مع باقي المكونات".

وأضاف "حضر اللقاء، مجموعة وجهاء ورموز بعض العوائل والعشائر الكوردية في شمال شرقي سوريا، مثل الميرسنية وضمت عوائل من آل دلي ومسوّر وجمعة، وتمكه ضمت عائلة آل بيزي، والأومرية بمختلف عوائلها والآباسا بعائلة حمو، إضافةً لشخصيات اجتماعية مرموقة وأكاديميين".

وتضمُّ الهيئة التي تأسست عام 2016، سياسيين وأكاديميين وشخصياتٍ اجتماعية، تعمل بشكلٍ سلمي لنيل الشعب الكوردي حقوقه، والعمل نحو سوريا ديمقراطية تنال فيها جميع المكونات حقوقها.

ومنذ تأسيسها، أجرت الهيئة سلسلة لقاءات على مستوى روجافا، من بينها فتح قنوات حوار مع الإدارة الذاتية لمحاسبة الفاسدين والابتعاد عن اتخاذ القرارات الخاطئة التي تؤثّر بشكلٍ سلبي على المجتمع.

كما عقدت مجموعة حوارات مع القوى السياسية الكوردية المختلفة، بهدف رأب الصدع وتبديد الخلافات بينها، فضلاً عن لقاءاتٍ سياسية مع مثقفين مستقلين.