حقيقة عقود زواج محكمة أستئناف نينوى المسجل فيه المَهر ( مسدس وسيارة )

أربيل (كوردستان 24 ) - نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، 4 شباط نشر صور لعقود زواج صادرة من محكمة استئناف نينوى.

وذكر بيان للمجلس تابعته كوردستان 24 : "انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لعقود زواج صادرة من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لاستئناف نينوى، مُسجل المهر في أحدها (مسدس وسيارة)، وأظهرت صورة أخرى عقد زواج بين زوجين من الديانة الإسلامية واليهودية".

وأضاف البيان أن "المركز الإعلامي للمجلس يود أن يؤكد أن الصور المنشورة لا أساس لها من الصحة وهي مزورة"، داعياً "المدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستسقاء المعلومات من مصدرها الرئيس"

وقال الحاكم خلف حسین فی تصریح لمراسل كوردستان 24 فی محافظة نينوى أن هذا الموضوع عار عن الصحة وليس صحيحا ولم يمر علينا أي نسخة من هذا العقد،مضيفا أن هذا الشكل من عقود الزواج غير قانوني والختم والتوقيع الموجود فيه مزور .

نسخة عقد الزواج المسرب