سیاسة

حقيقة عقود زواج محكمة أستئناف نينوى المسجل فيه المَهر ( مسدس وسيارة )

author_image Kurdistan24 اربیل
.
.
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، 4 شباط نشر صور لعقود زواج صادرة من محكمة استئناف نينوى.

وذكر بيان للمجلس تابعته  كوردستان 24 : "انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لعقود زواج صادرة من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لاستئناف نينوى، مُسجل المهر في أحدها (مسدس وسيارة)، وأظهرت صورة أخرى عقد زواج بين زوجين من الديانة الإسلامية واليهودية".

وأضاف البيان أن "المركز الإعلامي للمجلس يود أن يؤكد أن الصور المنشورة لا أساس لها من الصحة وهي مزورة"، داعياً "المدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستسقاء المعلومات من مصدرها الرئيس"

وقال الحاكم خلف حسین فی تصریح لمراسل كوردستان 24 فی محافظة نينوى أن هذا الموضوع عار عن الصحة وليس صحيحا ولم يمر علينا أي نسخة من هذا العقد،مضيفا أن هذا الشكل من عقود الزواج غير قانوني والختم والتوقيع الموجود فيه مزور .

نسخة عقد الزواج المسرب 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف