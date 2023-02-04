بيروت.. ممثل الرئيس بارزاني يشارك في مؤتمر حزب الكتائب اللبنانية

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم السبت، في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال المؤتمر الـ 32 لحزب الكتائب اللبنانية، وشارك في المؤتمر ممثل الرئيس بارزاني فلاح حسن، حيث تم استقباله من قِبل الرئيس السابق للبلاد.

ونقل فلاح حسن تحيات الرئيس بارزاني، ورسالة الصداقة والسلام إلى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجُميّل، وأعضاء المؤتمر وكافة المشاركين.

من جانبه شكر رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس بارزاني لإرساله ممثله الخاص للمشاركة في أعمال المؤتمر.

وأكد أن "علاقات الصداقة بينهم وبين شعب كورستان قوية"، مبيناً "أننا نحترم حقوق شعب كوردستان، ونثمن عالياً نضال القائد ملا مصطفى البارزاني وعائلته".

وأشار إلى أن "علاقات الصداقة بيننا وبين شعب كوردستان تعود إلى عهد ملا مصطفى البارزاني"، مؤكداً أن "والده بيار الجُميّل ومؤسس حزب الكتائب اللبنانية، كان صديقاً مقرباً للراحل ملا مصطفى البارزاني، وداعماً قوياً لثورته ونضاله".

وعبّر الجُميّل "عن دعمه ومساندته لشعب كوردستان"، مثمناً "الدور التاريخي لحكومة الإقليم والرئيس بارزاني في خدمة شعب كوردستان وتطوير الإقليم".

ولفت إلى أن "إقليم كوردستان بات يتمتع بسمعة مرموقة وطيبة في الشرق الأوسط".

بدوره نقل فلاح حسن نيابة عن الرئيس بارزاني، تحياته إلى أمين الجُميّل، وشكره على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.