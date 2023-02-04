اقتصاد

رئيس مجلس النواب العراقي: سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي

وتابع أن "سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع الإجراءات المُحْكَمة للبنك المركزي والجهود الحكومية الداعمة"
author_image أحمد حاجي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
العراق الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي سعر الصرف الدولار الدينار

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي. 

وكتب الحلبوسي على حسابه في تويتر، " ليست المرة الأولى التي تشهد أسعار الصرف متغيرات ترافق إجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي تنسجم مع المتطلبات الدولية والسياسات النقدية الهادفة إلى تنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة".

وأضاف "لا قلق ولا خوف وفق المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العراقي، وفي ظل احتياطيات نقدية متنامية ومستوى إيرادات متحققة تعد الأعلى مقارنة بالسنين المنصرمة".

وتابع أن "سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع الإجراءات المُحْكَمة للبنك المركزي والجهود الحكومية الداعمة لضبط التداول ومنع التلاعب والتهريب والحفاظ على استقراره".

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