سیاسة

"قضايا ملحّة".. الإعلان عن تفاصيل اجتماع الرئاسات الأربع في العراق

ناقش الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية والإجراءات المتّخذة لمواجهتها
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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
العراق العراق الرئاسات الأربع

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية اليوم السبت عن تفاصيل الاجتماع الذي استضافه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع "شهد التداول في أهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، ومناقشة عدد من القضايا الملحّة وانعكاساتها على واقع البلد، والبحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبيته لتطلعات المواطنين في الخدمات والرعاية".

وجاء في البيان "ناقش الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية والإجراءات المتّخذة لمواجهتها، بما يكفل حماية الطبقات الفقيرة والهشّة وتوفير الحماية لها".

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