سیاسة

الخفاجي: لدينا تعاون أمني مستمر مع إقليم كوردستان في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك

وأكد الخفاجي أنه "على الحدود مع تركيا كذلك هناك تعاون بيننا، وذلك بهدف ملاحقة المهربين"
author_image أحمد حاجي
المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي
المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي
العراق المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي التنسيق مع البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، أنه لدينا تعاون أمني مستمر مع إقليم كوردستان في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك. 

وقال اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إنه "يوجد عمل كبير في هذا المجال"، مضيفاً أنه "تم تشكيل لواءين، وسيتم نشرهما في المناطق الفاصلة بين قوات إقليم كوردستان والقوات الاتحادية، وذلك بهدف القيام بعمليات أمنية مشتركة".

وشدد على أن "العمليات المشتركة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة ما زالت مستمرة"، لافتاً إلى أنه "على الحدود مع تركيا كذلك هناك تعاون بيننا، وذلك بهدف ملاحقة المهربين والتنظيمات الإرهابية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

وأشار إلى أن "ما تم التخطيط له من إستراتيجية العمل في قيادة العمليات المشتركة وبالتعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة في كافة المجالات، أنجز منذ فترة ومستمر لغاية الآن ويعمل بشكل جيد جداً".

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