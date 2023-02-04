الخزانة الأمريكية عن اجتماع إسطنبول: بحثنا مع العلاق تقييد الفاسدين وملف غسل الأموال

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم السبت إن اجتماع وكيلها لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون ناقش مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في الاجتماع الذي عقد أمس في إسطنبول الالتزام بمكافحة غسل الأموال.

وذكرت الخزانة على موقعها الإلكتروني أن نيلسون بحث مع العلاق في إسطنبول "إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال والتصدي وتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن نيلسون أشار إلى "التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي، ولا سيّما بشأن تقييد الجهات النافذة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي".

وأقر نيلسون بـ"تفاني العراق الثابت في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي".