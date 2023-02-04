سیاسة

بالفيديو | لحظات إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا

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العالم أمريكا المنطاد الصيني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت إسقاط ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات بدأت عملية لاستعادة بقايا المنطاد قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وكان المنطاد يحلق على ارتفاعات شاهقة عبر أنحاء أمريكا فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" لسيادة الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمضي قدماً في خطط إسقاط بالون المراقبة الصيني.

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