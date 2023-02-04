وفاة رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الرئاسة المصرية السبت وفاة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل عن 67 عاماً، علماً بأنه تولى هذا المنصب إبان الولاية الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين 2015 و2018.

وكتب السيسي على موقع فيسبوك "أنعي بخالص الحزن والأسى رجلاً فاضلاً من خير رجال مصر"، مضيفاً أن إسماعيل "تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات".

وأشرف إسماعيل اعتباراً من 2016 على إصلاحات اقتصادية صعبة ارتبطت خصوصاً بقرض قيمته 12 مليار دولار تلقته مصر من صندوق النقد الدولي.

واستقال إسماعيل في 2018 مع بداية الولاية الثانية للسيسي، وخلفه مصطفى المدبولي الذي يشرف مذاك على الإصلاحات الاقتصادية.