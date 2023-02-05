صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر بلغت نحو 8 ملايين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 8 ملايين برميل في شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت الادارة في جدول لها، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الثاني الماضي 7.874 ملايين برميل، و بمعدل 254 ألف برميل يوميا، منخفضا عن شهر كانون الاول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 8.928 ملايين برميل وبمعدل 288 ألف برميل يوميا.

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني بمعدل 150 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 201 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 195 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث ".

وأشارت الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 489 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 15 مليونا، و438 الف برميل يوميا".

وبينت ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك.