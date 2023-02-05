مجتمع

التربية الإتحادية تعلن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

author_image سوار أحمد
العراق الطلبة الخارجيين وزارة التربية الامتحانات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية يوم السبت، انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وللمراحل كافة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "المراكز الامتحانية جُهزت بالمستلزمات اللوجستية والفنية كافة، حيث ستستقبل أكثر من  200 ألف طالب وطالبة موزعين على المراحل الدراسية كافة".
وأضاف، أن "عدد الطلاب الممتحنين للدراسة الابتدائية بلغ أكثر من 27 ألفا و100 ألف للدراسة المتوسطة و21 ألفا للفرع العلمي/ أحيائي و7 آلاف طالب للفرع التطبيقي و 23 ألفا للفرع الأدبي إضافة إلى 25 ألفا للمهني".

وأشار إلى، أن" وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عقد خلال الأيام الماضية اجتماعاً موسعاً ضم الوزارات الساندة والمتمثلة بوزارات (الصحة والتعليم العالي والاتصالات والكهرباء و الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف