التربية الإتحادية تعلن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية يوم السبت، انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وللمراحل كافة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "المراكز الامتحانية جُهزت بالمستلزمات اللوجستية والفنية كافة، حيث ستستقبل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة موزعين على المراحل الدراسية كافة".

وأضاف، أن "عدد الطلاب الممتحنين للدراسة الابتدائية بلغ أكثر من 27 ألفا و100 ألف للدراسة المتوسطة و21 ألفا للفرع العلمي/ أحيائي و7 آلاف طالب للفرع التطبيقي و 23 ألفا للفرع الأدبي إضافة إلى 25 ألفا للمهني".

وأشار إلى، أن" وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عقد خلال الأيام الماضية اجتماعاً موسعاً ضم الوزارات الساندة والمتمثلة بوزارات (الصحة والتعليم العالي والاتصالات والكهرباء و الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة".