وزير الداخلية : لحد الان لم تحدث أي مشكلة أمنية في مطار أربيل الدولي

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد وزير الداخلية في حكومة أقليم كوردستان ، عدم حدوث أي مشكلة أمنية أو تقصير لحد الان في مطار أربيل الدولي من قبل الجهات المختصة ، مشيرا أن السلطات الامنية للمطار قدمت العديد من الاشخاص الى المحاكم بسبب التجاوز على القانون والتعليمات .

وتحدث ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة أقليم كوردستان في مؤتمر صحفي اليوم الاحد 5 شباط بعد وصول وفد من منظمة إيكاو (ICAO) الدولية بهدف إجراء تقييم وتدقيق في مطار أربيل .

وتابع الوزير: " لم تحدث لحد الان أي مشكلة أمنية أو تقصير في مطار أربيل الدولي من قبل الجهات المختصة "

ووصف وزير الداخلية في حكومة الاقليم خطوة منظمة (ICAO) الدولية بعمل تقييم لمطار أربيل الدولي " بالمهمة جدا " ، مضيفا أنها الاولى في تاريخ المطارات العراقية أن تأتي منظمة دولية بهذا المستوى الدولي وتقوم بتقييم للمطار عن قرب .

وأبدي أحمد عن كامل إستعداد وزارة الداخلية في تقديم كل أوجه التعاون والتنسيق لوفد المنظمة الدولية ،مؤكدا أن هدف حكومة أقليم كوردستان والوزارة والمطار الحفاظ على سلامة وحياة جميع المسافرين والموظفين ، وبهذا الخصوص أثنى الوزير أحمد على دور القوات الامنية للمطار من آساييش وغيرها من الصنوف الامنية ولم تسمح بحدوث أي خرق أمني أو تجاوز على القانون والتعليمات .