صحيفة: واشنطن تشترط تحجيم الفصائل ومد إنبوب نفط الى الاردن مقابل اعادة سعر الصرف

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف مصدر سياسي، عن أن الإطار التنسيقي سيوافق على مطلبين للولايات المتحدة الأميركية من أجل استقرار سعر الصرف.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة "المدى"، تابعته كوردستان 24 (5 شباط 2023)، إن "الإطار التنسيقي سيوافق على تحجيم الفصائل ومد انبوب نفط من البصرة الى العقبة مقابل اعادة سعر الصرف إلى سعره السابق".

وأضاف المصدر، أن "الإطار التنسيقي مستعد ان يفعل أي شيء مقابل البقاء في السلطة.. هذه آخر فرصة للإطاريين اما الاستمرار بالحكم او خسارة كل شيء".

وبادر الرئيس الأميركي جو بايدن بإشراك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مكالمة له مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول الوضع الاقتصادي في العراق، في خطوة قال مراقبون إن الهدف منها فرض الأردن شريكا تجاريا مع العراق والاهتمام بمطالبه وتسريع تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية.

وقالت الصحيفة في تقرير تابعته كوردستان 24 (4 شباط 2023)، إن واشنطن تسعى إلى مساعدة الأردن لتخفّف عنه حدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، سواء من خلال المساعدات الأميركية المباشرة أو بِحَثِّ شركاء إقليميين على مساعدته مثلما هو الأمر مع العراق، خاصة في مجال المحروقات.

ولا يُعتقد أن رئيس الوزراء العراقي سيرفض طلب واشنطن تقديم دعم عاجل للأردن وتوسيع دائرة التعاملات التجارية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، وخاصة مد أنبوب النفط العراقي إلى الأردن والمعروف بأنبوب البصرة – العقبة، والذي يلاقي معارضة من الأحزاب الموالية لإيران.

ولدى الأميركيين ورقة مساومة وضغط على العراق لتنفيذ هذه الخطوات، وهي قضية التحويلات المالية وسعر الدينار. وتعد الطاقة من أكبر هواجس الأردن بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

واتفق الأردن والعراق في مارس الماضي على مواصلة العمل بمذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك بواقع 10 آلاف برميل يوميا، تُنقل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء (شرق).