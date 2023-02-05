صحة وبیئة

الأنواء الجوية: أمطار وثلوج خلال شباط الحالي

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء العراق الأمطار والثلوج

أربيل (كوردستان24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة خلال الشهر الحالي في عموم البلاد. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، إنَّ "توقعات حالة طقس البلاد خلال شهر شباط الحالي سيشهد أمطاراً غزيرة ومتوسطة الشدة في عموم البلاد مع تساقط ثلوج في المناطق الشمالية".

وبين أنَّ "طقس البلاد يمرُّ بتقلبات جوية، فمن المتوقع هطول أمطار شديدة وغزيرة خلال الأيام المقبلة". 

وأضاف، أنَّ" معدل الأمطار هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن "البلاد شهدت العام الماضي قلة في معدل الأمطار". 

وأشار الجابري، إلى أنه "في حال وجود أمطار غزيرة سيكون هناك تقرير استباقي وتحذيري صادر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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