سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني: مصمّمون على إجراء الانتخابات خلال العام الجاري

author_image سوار أحمد
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لازكين الانتخابات

أربيل (كوردستان24)- قال مدير المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، سربست لازكين اليوم الأحد 5 شباط فبراير، ان الحزب مصمم على إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان، خلال العام الجاري.

وقال سربست لازكين في مؤتمر صحفي، ان "الرئيس بارزاني والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قرروا أن يبذلوا كل المساعي لإجراء الانتخابات في كوردستان، خلال العام الحالي".

وأضاف لازكين، ان "بعض الأطراف قد لا يمتلكون الجدية الكافية مثل الديمقراطي الكوردستاني، لحل الخلافات وتهئية أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات".

وقال "تلك الأطراف لا ترغب في تحمل المسؤولية المشتركة، التي على عاتقنا جميعا".

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