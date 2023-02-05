سیاسة

العثور على جثة الطفل أيوب أحمد في اربيل بعد فقدانه قبل أيام

author_image سوار أحمد
کوردستان شرطة اربيل ايوب احمد كسنزان

أربيل (كوردستان24)- قالت مديرية شرطة اربيل اليوم الاحد، انه تم العثور على جثة للطفل أيوب أحمد، الذي أختفى اثره قبل أيام.

وأفادت الشرطة في بيان، إنه "تم العثور على جثة طفل قبل نحو ساعة في ناحية كسنزان في مدينة اربيل".

وأضاف البيان، ان " قوات الشرطة بدأت بالتحقيقات لمعرفة هوية الطفل".

وقالت شرطة أربيل، ان "الجثة تعود للطفل ايوب احمد البالغ من العمر 13 عاما والذي فُقد اثره قبل اكثر من عشرة ايام في هذه المنطقة".

وكان الطفل أيوب يعاني من مرض الصرع وقد تعرض للعنف في المدرسة وكان دائم البكاء جراء ذلك، وفق ما ذكر اصدقاؤه.

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