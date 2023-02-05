التدخّل المؤجّل.. "الصدر سيتّخذ قرارات مفاجئة حول وضع العراق"

أربيل (كوردستان 24)- قال قياديٌ في التيار الصدري، إن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من المتوقع أن يتخذ قرارات تجاه ما يحصل في البلاد "ستكون مفاجئة على الساحة السياسية".

وتعليقاً على الإجراءات الاقتصادية لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، المتعلقة بأزمة الدولار، كشف فاضل الدبي، عن وجود "إجراءات وتحرك سياسي من جانب الصدر".

وقال القيادي في التيار "بعد إخفاقات حكومة السوداني بالملف الاقتصادي وخصوصاً ما يتعلق بأزمة الدولار، لا بد من أن تكون هناك إجراءات وتحرك سياسي من قبل الصدر".

وأضاف "المقربون من الصدر يتداولون خبراً مفاده بأن الأخير ممتعض جداً من الواقع الحالي المتمثل بسوء الخدمات المقدمة للمواطن والملف الاقتصادي والتنازلات التي تقدمها حكومة السوداني للولايات المتحدة ودول الجوار، بالإضافة إلى التدخلات السافرة بجميع مفاصل الدولة".

وتابع "من المتوقع أن يتخذ الصدر قرارات تجاه ما يحصل في البلاد، لكنها ستكون مفاجئة على الساحة السياسية"، بحسب ما نقلته وكالة (آن نيوز).

وبشأن ما يثار حول خروج الصدر في تظاهرة خلال شهر فبراير شباط، أكد الدبي "لم يعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري،أي موعد بشأن خروج تظاهرات بيوم 25 شباط الجاري".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، أشار في لقاءٍ متلفز إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيخرج بتظاهرات في 25 من الشهر الحالي ضد الحكومة.

وقال علاوي "هناك 28 قاعدة عسكرية تركية متواجدة في العراق حالياً، وأن العراق بلد ذو سيادة ويجب طرد القوات الأجنبية عن طريق مجلس الأمن".

وأضاف "نريد تنبيه السوداني من المخاطر الإقليمية المحدقة بالعراق ".

وكشف علاوي أن المعارضة الإيرانية "هددت بطردهم خارج العراق وحذرتهم من المساس بايران إعلامياً واستخبارياً وعسكرياً".

لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن "التظاهرات ستعود بشدة وقوة وفق البيانات التي تسلمتها مؤخراً".