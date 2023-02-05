مقتل طفل وامرأة في غرق قارب يقلّ مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

أربيل (كوردستان 24)- قضى طفل وامرأة وأُنقذ 33 شخصاً قبالة جزيرة ليروس اليونانية عندما غرق قارب يقلّ مهاجرين انطلق من السواحل التركية، حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني الأحد.

وقال خفر السواحل إن الناجين، ومن بينهم ستة أطفال، نقلوا إلى مستشفى في ليروس فيما لا تزال عملية الإنقاذ جارية.

ونشر خفر السواحل ثلاثة قوارب ومروحية، لكن الرياح القوية وحركة الأمواج تعرقل عملية الإنقاذ.

وأطلق صياد سمك الإنذار بعد عثوره على جثة امرأة في البحر، وفقًا لتقارير صحف محلية.

وبحسب شهادات جمعها خفر السواحل والشرطة، فإن القارب المطاطي كان يقل حوالي أربعين مهاجراً بينهم أطفال وأشخاص محدودو الحركة.

وفي كانون الأول ديسمبر الماضي، قضى طفل يبلغ من العمر شهرين في غرق سفينة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.

ولقي 2246 شخصاً حتفهم في شرق البحر المتوسط منذ العام 2014 بعد فرارهم من الحروب والفقر، وفق أرقام المنظمة الدولية للهجرة.