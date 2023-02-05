بشتيوان صادق ونهيان بن مبارك آل نهيان يبحثان التعايش الديني في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق، ووزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، اليوم الأحد، التعايش بين المكونات الدينية في الإقليم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن "الوزير بشتيوان صادق، وبدعوة رسمية من مجلس حكماء المسلمين ومقره الرسمي في الإمارات، ويرأسه شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، شارك في مراسم تقديم (جائزة الشيخ زايد) للأخوة الإنسانية".

وجائزة زايد للأخوة الإنسانية هي جائزة عالمية مستقلة تُقدمها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتشمل مكافأةً مالية قيمتها مليون دولارٍ أمريكي.

وتُمنح الجائزة في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي يوافق الرابع من شباط فبراير كل عام احتفاءً بجهود الأفراد والكيانات والمؤسسات في تقديم إسهاماتٍ جليلةٍ تهدف إلى تقدم البشرية وتعزيز التعايش السلمي في المجتمعات.

والتقى بشتيوان صادق خلال زيارته لدولة الإمارات بعدد من الشخصيات الدينية والدولية العاملة في مجالات التسامح والتعايش الديني، ومنهم وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، والرئيس الأسبق لوزراء بريطانيا توني بلير".

وأشادت تلك الشخصيات "بالتسامح والتعايش الديني الموجود بين المكونات الدينية والقومية، في إقليم كوردستان".

من جهته شدد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان "على برنامج التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم في حماية المكونات الدينية والقومية، وتعميق روح التسامح والتعايش بينها، وحماية حقوقها في إطار القانون".