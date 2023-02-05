إقليم كوردستان يتخذ خطة لضبط الأسعار بعد تقلبات الدولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان اليوم الأحد اتخاذ سلسلة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الأغذية والسلع في الأسواق.

وألقى ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، بظلاله على السلع والمواد الغذائية في الإقليم، مما دفع مؤسسات وزارة التجارة والصناعة للعمل على تثبيت أسعارها بالتنسيق مع التجّار.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة عن المتحدثة باسم وزارة التجارة والصناعة ماردين أبو بكر قولها إنه "في إطار خطة اعتمدتها الوزارة تمت المباشرة بآلية لتثبيت الأسعار، ومن خلال مديرية الرقابة التجارية جرى التنسيق مع التجّار لخفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المشترين والمواطنين".

وأضافت "لجاننا تفتش الأسواق يومياً للتحقق من الأسعار، وفي حال ضبطت بضائع منتهية الصلاحية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفي حالة وجدت تلك اللجان زيادة في قيمة الدولار ستتخذ إجراءات أخرى تتعلق بتثبيت الأسعار".

يأتي هذا في وقت بدأت فيه عملية خفض أسعار البيض والدواجن والمنتجات المحلية في محافظة دهوك، ومن المقرر أن تستمر لتشمل جميع المناطق الأخرى.

وتعتزم حكومة إقليم كوردستان تثبيت أسعار مناسبة للمواد الغذائية وضمان حصول المواطنين من ذوي الدخل الحدود على احتياجاتهم بأنسب الأسعار، ولا سيّما المواد الغذائية المنتجة في إقليم كوردستان، بهدف حماية الوضع المالي للمواطنين من جهة، والحفاظ على المنافسة وحركة السوق من جهة أخرى.