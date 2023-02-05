اقتصاد

وكالة الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 7 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة

وأشارت إلى أن "وزارة الداخلية مستمرة في متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي"
author_image أحمد حاجي
العراق الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على 7 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على 7 متهمين بحوزتهم أكثر من مليار ونصف دينار في محافظة نينوى، بتهمة التحويلات المالية غير الرسمية.

وقالت الوكالة في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "لمتابعة التهريب والمضاربة بأسعار الدولار، كثفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقيادة شرطة نينوى في وزارة الداخلية من إجراءاتها لمنع تهريب العملة، شرعت قوة مشتركة بواجبات متفرقة شملت عدة مناطق وطرق برية تستخدم لنقل الأموال في محافظة نينوى".

وأضافت أنه "بعد إجراء عمليات التفتيش والتدقيق تم القبض على سبعة متهمين بحوزتهم 
1.654.035.000 مليار دينار عراقي تستعمل لإجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، تم تهريبها الى المحافظات الشمالية".

وأشارت إلى أن "وزارة الداخلية مستمرة في متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي".

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