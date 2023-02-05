الشعلان في مقصلة "تقييم السوداني".. والبرلمان يلتئم بعد غد لحسم إقالته

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد مقترحاً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان من منصبه.

وجاء في الكتاب الذي حمل توقيع السوداني "نقترح إقالة محافظ الديوانية السيد زهير علي شعلان سلمان لتوافر الأسباب المذكورة في محضر لجنة التقييم".

وكان السوداني قد أعلن، بعد توليه منصبه بأسابيع قليلة، تشكيل لجنة قال إنها تهدف لتقييم عمل الوزراء والمحافظين والمديرين العامين في حكومته.

وأبلغت مصادر مطلعة كوردستان 24 بأن "مقصلة التقييم" تشمل خمسة محافظين على الأقل. وأقال السوداني عدداً كبيراً من المحافظين والمسؤولين منذ توليه منصبه بتهم الفساد والإخفاق.

ووفق جدول أعماله الذي اطلعت عليه كوردستان 24، قرر البرلمان العراقي عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على إقالة زهير الشعلان.

وأصدر السوداني قبل أسابيع قلائل أمراً يقضي بسحب يد الشعلان.

ويواجه الشعلان اتهامات هو ينفيها بالفساد.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق منذ سقوط النظام السابق، فيما لم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد له.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.