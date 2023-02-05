سیاسة

الشعلان في مقصلة "تقييم السوداني".. والبرلمان يلتئم بعد غد لحسم إقالته

أصدر السوداني قبل أسابيع قلائل أمراً يقضي بسحب يد الشعلان
author_image Kurdistan24 اربیل
محافظ الديوانية زهير الشعلان
محافظ الديوانية زهير الشعلان
العراق العراق محافظ الديوانية زهير الشعلان إقالة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد مقترحاً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان من منصبه.

وجاء في الكتاب الذي حمل توقيع السوداني "نقترح إقالة محافظ الديوانية السيد زهير علي شعلان سلمان لتوافر الأسباب المذكورة في محضر لجنة التقييم".

وكان السوداني قد أعلن، بعد توليه منصبه بأسابيع قليلة، تشكيل لجنة قال إنها تهدف لتقييم عمل الوزراء والمحافظين والمديرين العامين في حكومته.

وأبلغت مصادر مطلعة كوردستان 24 بأن "مقصلة التقييم" تشمل خمسة محافظين على الأقل. وأقال السوداني عدداً كبيراً من المحافظين والمسؤولين منذ توليه منصبه بتهم الفساد والإخفاق.

ووفق جدول أعماله الذي اطلعت عليه كوردستان 24، قرر البرلمان العراقي عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على إقالة زهير الشعلان.

وأصدر السوداني قبل أسابيع قلائل أمراً يقضي بسحب يد الشعلان.

ويواجه الشعلان اتهامات هو ينفيها بالفساد.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق منذ سقوط النظام السابق، فيما لم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد له.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.

موضوعات ذات صلة
العراق

سيرغي لافروف يصل إلى بغداد على رأس وفد دبلوماسي واستثماري
  31 دقائق
کوردستان

لويس ساكو يطالب بتعديل قانون انتخابات الكوتا في كوردستان
  54 دقائق
کوردستان

إقليم كوردستان يتخذ خطة لضبط الأسعار بعد تقلبات الدولار
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف