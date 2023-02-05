سیاسة

لويس ساكو يطالب بتعديل قانون انتخابات الكوتا في كوردستان

دعا ساكو إلى فتح سجل خاص بالمواطنين المسيحين المشمولين بالانتخابات بكل قومية
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بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو
کوردستان لويس ساكو انتخابات كوردستان 2023

أربيل (كوردستان 24)- طالب بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، بتعديل قانون انتخابات الكوتا في إقليم كوردستان.

وتأتي هذه المطالبة في وقت تشدد فيه حكومة إقليم كوردستان على ضرورة تحديد موعد مناسب للانتخابات البرلمانية على أن تُجرى هذا العام.

وقال ساكو في رسالة إلى حكومة الإقليم "نطالب تعديل قانون انتخابات الكوتا وحصر تصويت الناخبين بيد أبناء المكوَّن الكلداني والآشوري والسرياني كاستحقاق شرعي عبر دائرة خاصة بهم وببطاقة اقتراع باسم كل مكوَّن".

كذلك دعا ساكو إلى فتح سجل خاص بالمواطنين المسيحين المشمولين بالانتخابات بكل قومية لاختيار ممثليها في برلمان كوردستان.

وجاء في جزء آخر من رسالته "لقد طالبنا أكثر من مرة أن تكون تسمية قوميات المسيحيين منفصلة: كلدان وسريان وآشوريون وأرمن كما هي في دستور الحكومة الاتحادية".

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