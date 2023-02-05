سیاسة

معهد الجزيرة للإعلام وكوردستان 24 يصدران دليلاً إعلامياً باللغة الكوردية

والدليل يهدف كذلك إلى "تقديم تفصيل لصفات المراسل التلفزيوني الناجح، مواصفات التقرير التلفزيوني أو الريبورتاج الجيد، مع أمثلة عملية تسهل الفهم وتوضح المعنى"
author_image أحمد حاجي
معهد الجزيرة للإعلام وكوردستان 24 يصدران دليلاً إعلامياً باللغة الكوردية
معهد الجزيرة للإعلام وكوردستان 24 يصدران دليلاً إعلامياً باللغة الكوردية
کوردستان معهد الجزيرة للإعلام مؤسسة كوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- بعد أن دخلت اتفاقية التعاون التي أُبرمت بين مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام، ومعهد الجزيرة للإعلام حيّز التنفيذ، في أواخر شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وصلت نخبة من خبراء قناة الجزيرة إلى أربيل، وباشرت بتقديم الدورات والاستشارات في التخصص الإعلامي، والتي لا زالت مستمرة إلى حد هذه اللحظة.

وضمن هذا الإطار قال معهد الجزيرة للإعلام في صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه "أصدر وبالتعاون مع قناة كوردستان 24، دليل كيف تحكي القصة في التلفزيون باللغة الكوردية (السورانية)".

ودليل "كيف تحكي القصة في التلفزيون" موجه لطلبة الإعلام أو للصحفيين الراغبين في دخول غمار العمل الصحفي الميداني.

والدليل يهدف كذلك إلى "تقديم تفصيل لصفات المراسل التلفزيوني الناجح، مواصفات التقرير التلفزيوني أو الريبورتاج الجيد، مع أمثلة عملية تسهل الفهم وتوضح المعنى"، وذلك في أكثر من 100 صفحة و12 فصلًا يتضمن خطوات عملية ومعلومات مقدمة بطريقة وتصميم مبسطين.

لتحميل الكتاب اضغط هنا

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف