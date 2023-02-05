معهد الجزيرة للإعلام وكوردستان 24 يصدران دليلاً إعلامياً باللغة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- بعد أن دخلت اتفاقية التعاون التي أُبرمت بين مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام، ومعهد الجزيرة للإعلام حيّز التنفيذ، في أواخر شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وصلت نخبة من خبراء قناة الجزيرة إلى أربيل، وباشرت بتقديم الدورات والاستشارات في التخصص الإعلامي، والتي لا زالت مستمرة إلى حد هذه اللحظة.

وضمن هذا الإطار قال معهد الجزيرة للإعلام في صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه "أصدر وبالتعاون مع قناة كوردستان 24، دليل كيف تحكي القصة في التلفزيون باللغة الكوردية (السورانية)".

ودليل "كيف تحكي القصة في التلفزيون" موجه لطلبة الإعلام أو للصحفيين الراغبين في دخول غمار العمل الصحفي الميداني.

والدليل يهدف كذلك إلى "تقديم تفصيل لصفات المراسل التلفزيوني الناجح، مواصفات التقرير التلفزيوني أو الريبورتاج الجيد، مع أمثلة عملية تسهل الفهم وتوضح المعنى"، وذلك في أكثر من 100 صفحة و12 فصلًا يتضمن خطوات عملية ومعلومات مقدمة بطريقة وتصميم مبسطين.

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