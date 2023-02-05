سیاسة

فؤاد حسين ونائب وزير الخارجية الإيراني يؤكدان أهمية حل الملفات العالقة بين بغداد وطهران

وأشار فؤاد حسين إلى أن "العراق ينطلق في علاقاته مع دول الجوار لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإستناد للمصالح المشتركة"
author_image أحمد حاجي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري
العراق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأحد، أهمية حل الملفات العالقة بين العراق وإيران.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية مهدي صفري، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجهها المنطقة".

وشدد الجانبان حسبما أفاد البيان "على أهمية حل الملفات العالقة بين البلدين، لاسيما في ملف الطاقة، إذ يستورد العراق الغاز من الجارة إيران لتعزيز منظومته الكهربائية الوطنية".

وأشار فؤاد حسين إلى أن "العراق ينطلق في علاقاته مع دول الجوار لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإستناد للمصالح المشتركة، وبما يعزز المصلحة الوطنية العراقية".

 

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