أزمة الدولار.. المركزي العراقي يطلق حزمة ثانية "مهمة" خلال أيام

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اليوم الأحد إن حزمة ثانية من الإجراءات "المهمة" ستصدر خلال أيام في مسعى يهدف لرفع قيمة الدينار أمام الدولار.

وأدلى العلاق بهذه التصريحات خلال لقائه رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية، وفق بيان رسمي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد "لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ".

وأكّد العلاق "قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".

وأكّد كذلك "عدم وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار"، ووجّه بـ"عدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات تلك الطلبات".

وأشار إلى "مباشرة البنك المركزي العراقي بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك".

وقال العلاق إن "البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي فضلا عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، قد التقى مع العلاق في إسطنبول يوم الجمعة، في إطار زيارة لتركيا والشرق الأوسط لتحذير البلدان والشركات من أنها قد تخسر التعامل مع أسواق دول مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأمريكية.