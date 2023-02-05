أردوغان يتهم القوى العالمية بمحاولة التأثير في الانتخابات التركية المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "القوى العالمية" بدأت تبذل جهوداً مكثفة للتأثير على الانتخابات التي تستعد تركيا لإجرائها يوم 14 أيار مايو القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد خلال لقاء مع شباب جامعيين في ولاية أيدن غربي تركيا.

ولفت أردوغان إلى أن "القوى العالمية، بدءاً من أوروبا وصولاً إلى الولايات المتحدة، تبذل من الآن جهوداً مكثفة للتأثير على انتخابات 14 أيار مايو وتوجيهها بالشكل الذي تريده".

وأضاف أن "هذا هو سبب الحملات الدنيئة الجارية التي تمارس ضدي".

وشدّد الرئيس التركي على أن "نفس الهدف يكمن وراء أعمال حرق نسخ من المصحف الشريف (في الدول الأوروبية) والمدعومة تحت ذريعة حرية التعبير".

وأكد "أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالنسبة إلى تركيا وشعبها والسياسة العالمية".

المصدر: وكالة الأناضول