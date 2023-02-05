بهدف عكسي.. ريال مدريد يهدر ركلة جزاء ويخسر أمام مايوركا

أربيل (كوردستان 24)- واصل ريال مدريد حامل اللقب عروضه المهزوزة وخسر 1-صفر أمام مضيفه ريال مايوركا ودفع ثمن إهدار ركلة جزاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد وهدف عكسي عبر ناتشو، في مباراته الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وسجل ناتشو مدافع ريال هدف المباراة الوحيد بطريق الخطأ في مرماه عن طريق ضربة رأس بعدما فشل في إبعاد محاولة فيدات موريكي مهاجم مايوركا في الدقيقة 13.

وهيمن ريال مدريد على المباراة لكنه أهدر العديد من الفرص بينها واحدة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة 59 عندما تصدى الصربي بريدراغ رايكوفيتش حارس مايوركا لركلة جزاء سهلة من ماركو أسينسيو.

وبات ريال، الساعي للاحتفاظ باللقب، تحت ضغط من منافسه التقليدي برشلونة الذي لم يخسر في اخر 14 مباراة في كافة المسابقات، وبإمكانه أن يمدد سلسلة انتصاراته في اخر أربع مباريات بالدوري وزيادة الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط.

وتجمد رصيد ريال، الذي فاز مرة واحدة في ثلاث جولات، عند 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة الذي سيكون بوسعه تعزيز تصدره عندما يواجه إشبيلية في وقت لاحق اليوم.

وظل مايوركا في المركز العاشر بعد انتصاره الرابع على التوالي في ملعبه وكانت انتصاراته كلها بنتيجة 1-صفر.

وكانت الرياح الشديدة في مايوركا قبل المباراة بمثابة أخبار سيئة لريال مدريد قبل انطلاق المباراة.

وغاب عن ريال مدريد في المباراة المهاجم كريم بنزيمة المتخصص في تنفيذ الركلات والمدافع إيدر ميليتاو للإصابة.

وتعرض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال، الذي يواجه الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب يوم الأربعاء المقبل، لصداع في اختيار التشكيلة قبل بداية المباراة بعد إصابة الحارس تيبو كورتوا في فترة الإحماء.

واعتمد المدرب الإيطالي على الحارس الأوكراني أندري لونين (23 عاماً) الذي كان من سوء حظه أنه شاهد ضربة رأس ناتشو تمر من فوقه لكن لم يكن هناك الكثير ليفعله، حيث هيمن ريال مدريد على مايوركا من البداية.

واستحوذ ريال مدريد على 75 بالمئة من المباراة أمام فريق سدد مرة واحدة على المرمى في الدقيقة 84، فيما كانت هناك 20 محاولة لريال مدريد على المرمى مقابل أربع لمايوركا.

لكن تسديدة ريال الوحيدة على المرمى كانت ركلة جزاء أسينسيو التي جاءت منخفضة وعلى يسار الحارس الذي تصدى لها بسهولة وحولها بعيدا عن مرماه.

وأراح أنشيلوتي ثنائي الوسط المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس قبل إشراكهما في الشوط الثاني، لكن دون أن تتغير النتيجة رغم الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة.