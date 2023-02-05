بايرن يهزم فولفسبورغ ويستعيد الصدارة في الدوري الألماني

أربيل (كوردستان 24)- أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مذهلة من الشوط الأول ليفوز 4-2 على فولفسبورغ ويضع حداً لغيابه عن الانتصارات في ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم باستعادة الصدارة اليوم الأحد.

ودخل بايرن المباراة وسط خلاف علني بين مسؤولي النادي والحارس المصاب مانويل نوير بعد إقالة صديقه توني تابالوفيتش مدرب حراس المرمى الأسبوع الماضي، والتعادل 1-1 في آخر ثلاث مباريات بالدوري منذ استئناف الموسم الشهر الماضي.

وكان بايرن، الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان بعد تسعة أيام في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، عازما على تحقيق الفوز وحقق ما أراده بثنائية كينجسلي كومان لكنه عانى في الشوط الثاني.

واحتاج بايرن إلى تسع دقائق فقط لافتتاح التسجيل.

وأرسل كينجسلي كومان تمريرة عرضية مرت من الحارس كون كاستليس إلى داخل المرمى بعدما فشل توماس مولر في لمس الكرة.

لكن الهدف الثاني سجله كومان بشكل رائع في الدقيقة 14 عندما حول تمريرة جواو كانسيلو العرضية بتسديدة مباشرة قوية في الشباك.

وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف بايرن الهدف الثالث بواسطة توماس مولر الذي عادل رقم الراحل جيرد مولر القياسي للنادي لغير حراس المرمى بالمشاركة في 427 مباراة في الدوري.

وتراجع أداء بايرن مما سمح فولفسبورغ بالعثور على المزيد من المساحات.

وعوقب بايرن على تهاونه عندما قلص ياكوب كامينسكي الفارق قبل دقيقة واحدة من الاستراحة.

وتلقى الفريق الضيف ضربة أخرى في بداية الشوط الثاني بعد طرد يوزوا كيميش للمرة الأولى في مسيرته في الدوري لحصوله على الإنذار الثاني.

وأهدر فولفسبورغ فرصتين عبر ماتياس سفانبيرج وباكو ريدله.

ووضح الغضب على ناجلزمان بسبب الأداء الدفاعي السيء لفريقه لكن جمال موسيالا أعاد الهدوء للفريق بهز الشباك بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 73.

وقلص سفانبيرج الفارق مرة أخرى في الدقيقة 81، ثم أنقذ يان زومر حارس بايرن فرصة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرتفع رصيد فريقه إلى 40 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين ثاني الترتيب.

ويأتي بروسيا دورتموند في المركز الثالث وله 37 نقطة.