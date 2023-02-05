منى قهوجي: نرفض أن تتخذ القوى السياسية القرارات نيابة عن المكونات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان خلال هذه السنة، وحول هذه المسألة أكدت سكرتيرة برلمان كوردستان منى قهوجي، أن الدائرة الانتخابية الواحدة ستكون في خدمة مصالح المكونات.

وقالت منى قهوجي في مقابلة مع كوردستان 24، "نحن بصفتنا ممثلين عن المكونات في برلمان كوردستان، لا نود أن نمثل مكوننا فقط، بل نحن نمثل جميع مكوِّنات شعب كوردستان".

وأكدت أن "أي حزب سياسي في إقليم كوردستان يود المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ويهتم بمصالح المكونات، ينبغي عليه تأييد نظام الدائرة الواحدة، لأنه النظام الوحيد الذي يخدم المكونات".

وعبّرت عن رفضها "بأن يتخذ أي حزب سياسي القرارات نيابة عنهم، ويتدخل في شؤون المكونات وحقوقهم"، متهمةً "بعض القوى السياسية في الإقليم بالتدخل في شؤون المكونات".