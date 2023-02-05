سیاسة

شرطة أربيل تصدر توضيحاً بشأن حقيقة اعتقال سلفانا دلشاد

صدرت مذكرة إلقاء قبض بناء على أمر قضائي
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سلفانا دلشاد
سلفانا دلشاد
کوردستان سلفانا دلشاد أربيل شرطة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية شرطة محافظة أربيل اليوم الأحد بياناً بشأن حقيقة اعتقال صاحبة مركز تجميل للسيدات تدعى "سلفانا دلشاد شمعون".

وقالت المديرية في بيان "قدم مواطن يدعى (ر.د) شكوى قانونية ضد المتهمة (سلفانا دلشاد شمعون) بتهمة قيامها باستغلال مكانتها كسيدة أعمال لتهديده، وابتزازه بتلفيق اتهامات له واختلاق مشاكل لدى الأجهزة الأمنية إذا لم يُسلِّم لها مبلغاً مالياً، وأن المتهمة سلفانا قامت بهذا العمل بمساعدة متهم آخر يدعى (م.م)".

وجاء في البيان "لذا صدرت مذكرة إلقاء قبض بناء على أمر قضائي بحق كل من سلفانا وم.م، والتحقيقات مستمرة بغرض الوصول لحقيقة الأمر، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وفق القانون".

ونشرت المديرية هذا التوضيح بعدما نشرت قنوات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحليلات مختلفة عن اعتقال سلفانا دلشاد قالت إن "جميعها بعيدة عن الحقيقة".

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