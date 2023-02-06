رئيس إقليم كوردستان يقدم التعازي لضحايا الزلزال العنيف في تركيا

أربيل (كوردستان24)- قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين، التعازي لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، ووصلت شدته لعدة دول.

ونشر بارزاني على حسابه في موقع تويتر "أفكاري وصلواتي مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقتنا في الصباح الباكر. وأتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا وأحبائهم وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم وانهارت عشرات المباني جنوبي تركيا وفي مدن سورية، جراء زلزال بقوة عنيف ضرب المنطقة الاثنين.

وبدوره قال المركز الأميركي للزلازل، إن قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغت 7.9 درجات.

من جانبها أعلنت وزارة النقل والمواصلات يوم الاثنين حدوث هزة ارضية في اقليم كوردستان.