مسرور بارزاني يعرب عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة مئات الأشخاص وإصابة مئاتٍ آخرين بجروح متفرّقة.

وغرّد مسرور بارزاني على تويتر "أفكاري ومشاعري مع عائلات الضحايا والجرحى ممن تأثرت حياتهم إثر الزلزال الذي ضرب جميع أرجاء المنطقة فجر اليوم".

وأضاف "تقف حكومة إقليم كوردستان على أهبة الاستعداد للمساعدة في جهود الإنقاذ".

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات الاثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة مسفرًا عن مقتل مئات الأشخاص في البلدين فضلًا عن أضرار جسيمة استنادًا إلى حصيلة أوليّة.

وقُتل أكثر من 100 شخص في عدة مدن سورية حدوديّة، وفقًا لوسائل إعلام رسميّة نقلاً عن وزارة الصحة السورية.

My thoughts are with the families of the victims and the injured whose lives have been affected by last night’s earthquake across the region.



The KRG stands ready to help with rescue efforts.