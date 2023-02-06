أسعار النفط تتصاعد مع تعافي الطلب الصيني

أربيل (كوردستان24)- صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع تعافي الطلب الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد أن هبطت نحو 8 بالمئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع حيث طغت التوترات بشأن الاقتصادات الكبرى.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 80.10 دولارًا للبرميل الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا، بارتفاع 0.2 بالمئة أيضًا، إلى 73.54 دولارا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت يوم الجمعة الماضي بنسبة 3 بالمئة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي عزز بدوره الدولار.

وهيمنت مخاوف الركود على السوق الأسبوع الماضي، أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الأحد أن تعافي الصين لا يزال محركًا رئيسيًا لأسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، حيث قال بيرول إن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

وأفاد إنه اعتمادًا على مدى قوة هذا التعافي، قد يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، الذين يُطلق عليهم معًا أوبك +، إعادة تقييم قرارهم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى عام 2023.