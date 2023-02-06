سیاسة

الرئيس بارزاني يعزّي بضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- قدّم الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، التعازي لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، ووصلت شدته للعراق ولبنان، وسقط على إثره عشرات الضحايا والمصابين.

ونشر الرئيس بارزاني على موقع تويتر "أقدم تعازي لعائلات وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الصباح، وأشاطرهم أحزانهم ومعاناتهم.".

وأضاف "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين في الحادث المأساوي".

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم وانهارت عشرات المباني جنوبي تركيا وفي مدن سورية، جراء زلزال عنيف ضرب المنطقة الاثنين.

وقُتل أكثر من 100 شخص في عدة مدن سورية حدوديّة، وفقًا لوسائل إعلام رسميّة نقلاص عن وزارة الصحة السورية.

وقال المركز الأميركي للزلازل، إن قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغت 7.9 درجات.

من جانبها أعلنت وزارة النقل والمواصلات يوم الاثنين حدوث هزة ارضية في اقليم كوردستان.

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