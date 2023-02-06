إجتماع بين فؤاد حسين وسيرغي لافروف في بغداد

أربيل (كوردستان 24 ) - عقد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، 6 شباط اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخارجية تابعته كوردستان 24 أن "وزير الخارجية فؤاد حسين عقد صباح اليوم، اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة بغداد".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية وصول وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف، على رأس وفد رفيع إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، في بيان إن "وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب".

وأضاف، أن "زيارة الوزير الروسي تأتي على رأس وفد رفيع يضم 25 جهة إعلامية وكبار الشركات في مجالي النفط والغاز".