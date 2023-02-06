في حصيلة غير نهائية.. 320 سوري ضحايا زلزال الیوم

أربیل (كوردستان 24 ) - توفي ما لا يقل عن 320 مواطن سوري وأصيب الآلاف، إثر زلزال عنيف ضرب منطقة شرق المتوسط، فجر اليوم، تبعه هزات ارتدادية بحسب أخر إحصائیة للمرصد السوري لحقوق الانسان .

وأضاف المرصد أن مباني سقطت بشكل كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سورية غالبيتها ضمن مناطق شمال غرب سورية، منها اللاذقية وحماة وحلب ضمن مناطق نفوذ النظام ومارع والباب وإعزاز وجنديرس، وسرمدا ومعرة مصرين ودركوش وحارم وعزمارين وزردنا وسلقين ورام حمدان وجسر الشغور، كما تسبب بأضرار في عموم مناطق شمال غرب سوريا.

في حين لاتزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن عالقين تحت عشرات المباني المدمرة.

ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجهات الدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ المصابين والوقوف على الكارثة الإنسانية، في ظل ضعف فرق الإنقاذ السورية.