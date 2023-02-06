الرئيس بارزاني يرحب بوفد رفيع للكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم

أربيل (كوردستان24)- رحب الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين 6 شباط فبراير 2023، بوفد رفيع من الكنيسة السريانية الكاثوليكية.

وأفاد بيان لمقر بارزاني، بأن الرئيس بارزاني، استقبل البطريرك ماريناتيوس يوسفي الثالث، يرافقه البطريرك الثاني للكنيسة السريانية الكاثوليكية في أنطاكيا وفدا من عدد من أعضاء الكنيسة السريانية الكاثوليكية في إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط، في أربيل.

وقال البيان، ان الرئيس بارزاني أكد خلال اللقاء، على أن شعب كوردستان، فخور بثقافة التعايش والتسامح في مجتمع الإقليم، ويعتبره مكسبا كبيرا لشعب كوردستان.

وأدان الجانبان بشدة خلال الاجتماع، حرق شخص سويدي للقرآن الكريم، ووصف هذا الفعل بأنه عمل غير عقلاني وفردي، مؤكدا من جديد أنه ينبغي احترام المقدسات الدينية عند البشر.

وفي جزء آخر من البيان، شكر بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية في أنطاكيا الرئيس بارزاني على جهوده لحماية مبادئ التعايش والمواطنة والسلام بين كافة مكونات الإقليم، داعيا الى تعميق وتجذير تلك المبادئ.

وفي ختام اللقاء أعرب المجتمعون عن تعاطفهم العميق مع أسر ضحايا الزلزال الذي وقع صباح اليوم في تركيا وسوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط.