الدفاع المدني تصدر توصيات وارشادات للتعامل مع الهزات الأرضية

أربیل (كوردستان 24 ) - أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، 6 شباط توصيات وارشادات للتعامل مع الهزات الارضية.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " الشعور بالهزة الأرضية بتحرك الأشياء المحيطة غير المثبتة جيداً الموجودة في المنزل مثل (اللوحات الفنية المراوح السقفية الثريات الساعات الجدارية الخ.....)، فلا بد من التصرف بسرعة لأنها الفرصة المناسبة لتفادي الكثير من الاخطار التي تنتج نتيجة الهزة الارضية والتي يصعب التنبؤ بحدوثها".

ودعت المديرية الى "أتباع الوصايا والارشادات الأتية:

1- أخلاء المنازل والمباني السكنية فوراً والوقوف في الساحات الخالية.

2- الأبتعاد عن النوافذ الزجاجية بمسافة أمنة عند أخلاء المنازل.

3- عدم الصعود على أسطح المنازل والمباني المختلفة أطلاقاً.

4- الأبتعاد عن الاسيجة الخارجية لسطوح المنازل والشرفات والمسقفات المختلفة ولوحات الأعلانات المعلقة على المباني العالية.

5- الأبتعاد عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية والأشجار العالية المتيبسة.

6- في حال حصول الأنهيارات وخصوصاًً في الابنية العالية ((لا سمح الله)) الأبتعاد قدر المستطاع عنها تحسباً لحصول أنهيارات تسلسلية.

7- أيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف والأبتعاد عن الوقوف أعلى وأسفل الجسور أو المباني العالية أو داخل الأنفاق.

8- على موظفي دوائر الدولة أن يكونوا هادئين وغير فزعين في أخلاء دوائرهم وعدم التدافع على المخارج.

9- أذا كان الشخص خارج المنزل يجب أن لا يتحرك مسافات طويلة من أجل البحث عن الساحات الخالية وبعد الانتظار قليلاًً يجب العودة الى المنزل.

10- الأبتعاد عن العمارات السكنية والابنية متعددة الطوابق لأنها تتأثر أكثر بالهزة الارضية.

11- عدم أستخدام المصاعد الكهربائية لأنها قد تتعطل أو قد تسقط وخصوصاً أذا أنقطع التيار الكهربائي عنها.

12- عند أنتهاء الهزة الأرضية يجب الأنتظار قليلاً في مكانك لأنه قد يرافق أنتهاء الهزة حدوث هزات أرتدادية أخرى.

13- الأبتعاد عن الشواطئ لأنه قد يرافق الهزات الأرضية موجات عالية(تسونامي).

14- كن مستعداً نفسياً للهزات الأرضية اللاحقة ولا تستغرب حدوثها.

15- على المعلمين والمدرسين تهدئة الطلاب وأخلائهم من الصفوف الى الساحات المدرسية أو الساحات الخالية القريبة من المدرسة.

16- على أصحاب المعامل أخلاء العمال وأطفاء التيار الكهربائي وغلق صمامات قناني الغاز.

17- كن هادئاً وغير مرتبك وتصرف بشكل صحيح لان الهزة الارضية ظاهرة طبيعية لا بد من التعامل معها لا سيما وان تعريف الهزة الارضية هو (طاقة كامنة زائدة في الارض ويكون تحررها بشكل مفاجئ).

18- ضرورة وسرعة الأتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً ومن كافة الشبكات للتبليغ عن الحوادث لا سمح الله.