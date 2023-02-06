سیاسة

مسرور بارزاني: فرقنا الإغاثية جاهزة لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن استعداد الفرق الإغاثية في الإقليم لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وتسبّب زلزالٌ ضرب منطقة شرق المتوسط، بمقتل 912 شخصاً وإصابة 5383 آخرين في تركيا، فضلاً عن انهيار 2818 مبنى سكني في عدة مدن جنوبي البلاد.

بينما قُتِل 237 شخصاً وأصيب 639 آخرين، في سوريا؛ معظمهم في أرياف اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، بحسب وزارة الصحة السورية.

وغرّد مسرور بارزاني على تويتر "أرسلت حكومة إقليم كوردستان رسالةً إلى الجهات الحكومية في وزارة الصحة ومؤسسة بارزاني الخيرية للتنسيق مع الهلال الأحمر في جهود الإغاثة في تركيا وسوريا".

وأضاف "لدينا ثلاث فرق طوارئ و25 سيارة إسعاف جاهزة للقيام بمهامها".

وتُعَد هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 آب 1999 الذي تسبّب بمقتل 17 ألف شخص، وإصابة  آلافٍ آخرين وتدمير هائل في الأبنية.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أعلنت إيقاف تصدير النفط مؤقتاً إلى تركيا عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

 

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