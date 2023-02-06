سیاسة

سوريا| ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و1284 جريحاً

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من آثار الزلزال في سوريا- ناشطين
من آثار الزلزال في سوريا- ناشطين
سوریا سوريا زلزال تركيا

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 403 قتلى و1284 جريحاً، بحسب ما أكدته وزارة الصحة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة قولها، إن حصيلة الزلزال وصلت لـ "403 قتلى و1284 مصاباً في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس".

وتسبّب زلزالٌ ضرب منطقة شرق المتوسط، بمقتل 912 شخصاً وإصابة 5383 آخرين في تركيا، فضلاً عن انهيار 2818 مبنى سكني في عدة مدن جنوبي البلاد.

ووصل ارتداد الزلزال إلى إقليم كوردستان وسوريا ولبنان.

 

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