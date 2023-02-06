جمع ومعالجة نحو سبعة آلاف طن من النفايات يومياً في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يشكل جمع النفايات ومعالجتها من الخدمات الحكومية المستمرة، التي تُخصص لها مبالغ مالية كبيرة سنوياً.

ويتم في إقليم كوردستان جمع ومعالجة 6900 طن من النفايات يومياً، إذ تبلغ تكلفة كل طن 50 ألف دينار.

ونقل موقع حكومة إقليم كوردستان عن مدير خدمات حماية البيئة في وزارة البلديات والسياحة آراس فؤاد قوله إن "موضوع البيئة وخاصة قطاع النفايات الصلبة ومعالجتها يمثل أولوية بالنسبة للتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".

وأضاف "يعدّ مشروع أربيل من المشاريع التي ناقشها فريق من الاستشاريين والمتخصصين، ونحن بانتظار تقريرهم النهائي حتى يتسنى تنفيذ العملية في أقرب وقت ممكن".

وتابع فؤاد قائلاً "لن تستحصل حكومة إقليم كوردستان أي أموال من المواطنين لجمع القمامة ومعالجتها وتوفرها كخدمة مجانية، باستثناء الأماكن التجارية".

وأشار آراس فؤاد إلى أن الخطة المستقبلية لحكومة إقليم كوردستان تتمثل في تغيير أساليب معالجة القمامة وإعادة تدويرها من أجل حماية البيئة.