وزارة الصحة : فرقنا توجهت الى كل من تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24 )- بعد تكليف رئيس حكومة أقليم كوردستان وزارة الصحة والمؤسسات المعنية الاخرى للتنسيق مع الهلال الاحمر بهدف إغاثة ضحايا زلزالي تركيا وسوريا ، باشرت الفرق التابعة لوزارة الصحة بالتوجة الى هاذين البلدين .

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة أقليم كوردستان في بيان اليوم الاثنين 6 شباط أنها وبتكليف من مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان أن فرقها الاغاثية والطبية وعدد كبير من الاطباء المختصين والكوادر الصحية أضافة الى كميات كبيرة من المستلزمات الطبية توجهت الى كل من تركيا وسوريا بهدف تقديم المساعدة .

وكان رئيس حكومة أقليم كوردستان قد كلف في وقت سابق من اليوم المؤسسات المعنية في حكومة الاقليم ووزارة الصحة ومؤسسة بارزاني الخيرية بالتنسيق مع الحلال الاحمر من أجل تقديم كافة أوجه المساعدات الى ضحايا زلزالي تركيا وسوريا .

وجاء في تدوينة لرئيس حكومة أقليم كوردستان وتابعتها كوردستان 24 " من أجل تقديم المساعدات الاغاثية تم تجهيز 3 فرق إغاثية و25 سيارة للاسعاف "

من جهة أخرى أعلن وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان برزنجي " نحمد الله أنه لحد الان لم تقع أي خسائر في الارواح نتيجة الزلزال الذي ضرب أقليم كوردستان أيضا ولم تسجل أي حالة في مستشفياتنا "

وأشار وزير الصحة نراقب بأهتمام الوضع وفرقنا الاغاثية 122 والطبية على أهبة الاستعداد لكل طارئ .