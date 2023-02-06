وزير المالية والاقتصاد: سنوزع رواتب موظفي إقليم كوردستان إلكترونياً في المستقبل

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، عن وجود خطة لتوزيع الرواتب على الموظفين إلكترونياً.



وقال شيخ جناب، حسبما نقل عنه الموقع الإلكتروني لحكومة الإقليم "لقد اتخذنا خطوات مهمة في رقمنة البنية التحتية لمؤسسات حكومة إقليم كوردستان، وسنوزع الرواتب في المستقبل إلكترونياً".

وأضاف أنه في إطار سياسة الإصلاح لحكومة إقليم كوردستان لإضفاء الطابع المؤسساتي على البنية التحتية للدوائر الحكومية، اتخذت وزارة المالية خطوات جيدة ومنذ بداية هذه الحكومة تمكنا في رقمنة بعض الإجراءات الحكومية في الدوائر، والعملية مستمرة ومتواصلة.

وأعرب وزير المالية عن أمله في أن تتم رقمنة النظام المصرفي بأكمله في إقليم كوردستان بأسرع وقت ممكن، مضيفاً أن جهود توزيع الرواتب إلكترونياً في المستقبل مستمرة.

وعلى غرار أربيل، يُنفذ البنك المركزي لإقليم كوردستان في السليمانية مشروع رقمنة النظام المصرفي وتوزيع الرواتب، حيث ستبدأ الخطوة الأولى برواتب المتقاعدين ومن ثم تشمل موظفي الوزارات والدوائر الأخرى.

ويشمل برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، إنشاء حوكمة إلكترونية تسهل على المواطنين من جهة، وتخدم مبدأ الشفافية من جهة أخرى.