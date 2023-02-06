كوردستان تمضي قدماً في خطتها الإقليمية لحقوق الإنسان

أربيل (كوردستان 24)- لا تزال اللقاءات التي يعقدها مسؤولو حكومة إقليم كوردستان مع القناصل وممثلي دول العالم إزاء الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان مستمرة، لمناقشة آخر الخطوات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة، في وقت تتمسك فيه المؤسسات والدوائر الحكومية في تطبيقها.

واجتمع في أربيل كل من مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، ومسؤول دائرة الإعلام والمعلومات المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، ومنسق التوصيات الدوليةديندار زيباري مع القناصل وممثلي الدول ويونامي، وفق ما ذكره الموقع الرسمي لحكومة الإقليم.

وسلط دزيي، في مستهل الاجتماع، الضوء على دفاع الحكومة عن مبادئ احترام حقوق الإنسان التي تتصدر برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة.

وخلال اللقاء، شرح زيباري خطوات الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان وأهداف التشكيلة الوزارية التاسعة بهذا الصدد، وتم تقديم مجموعة من التقارير تتمحور بشأن الأهمية التي توليها الحكومة والمجتمع الدولي حيال حقوق الإنسان في إقليم كوردستان.

وبعد اللقاء، قال زيباري في مؤتمر صحفي "تعتبر خطة حقوق الإنسان خطة شاملة ضمن إطار دولي، واعتمدنا على الجهات الدولية لتنفيذها".

وأضاف أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان هو الداعم والمشجع الرئيسي للمضي بهذه الخطة وتنفيذها، فضلاً عن مواصلة التنسيق مع المؤسسات الحكومية والقضائية، وهناك تنسيق جيد في التشكيلة الوزارية التاسعة للتكيّف مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان".

وتعد الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان خطة محلية ودولية بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة، وتهدف لتعزيز حقوق الإنسان وإرساء المبادئ الإنسانية في إقليم كوردستان.