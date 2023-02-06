إقليم كوردستان يعطّل الدوام الرسمي ثلاثة أيام حفاظاً على سلامة المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان "بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، واستناداً إلى تقرير وزارة النقل والاتصالات، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر إقليم كوردستان ومؤسساته لثلاثة أيام (7 و8 و9 شباط 2023)، ما يشمل المراكز التعليمية الحكومية وغير الحكومية التابعة لوزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي".

وأضاف "ستواصل كل من وزارتي الداخلية والصحة مهامها في تقديم الخدمات وحالات الطوارئ، كذلك ستستمر عملية توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان".