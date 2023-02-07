“سارة” .. أول روبوت سعودي تفاعلي يعمل بالذكاء الصناعي

أربيل (كوردستان 24 ) - رحّب أول روبوت سعودي تفاعلي بحضور فعاليات مؤتمر «ليب 2023» الذي انطلق أمس الاثنين 6 شباط في الرياض؛ حيث اختير له اسم «سارة». ووفق المعلومات، جرى تصنيع الروبوت «سارة» بالتعاون بين «السعودية الرقمية» وشركة Qss، ويتميز بقدرات التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم وتأدية جميع الرقصات الشعبية والرد على استفسارات الزوار.

ويحتوي الروبوت «سارة» على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبإمكانه التعرف على مسافة الأشخاص الذين يقفون أمامه، ويبدأ جلسة الحوار بعد أن يرحب به الزائر بجملة «هلا سارة». ويحتوي الروبوت على نموذج مدرب مسبقاً يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة وتحليل الجمل وفهم محتواها، ومن ثم تقديم الجواب المناسب وإرساله على شكل نص. يُشار إلى أن النسخة الثانية من «ليب 23»، الذي تنظِّمه «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، بالتعاون مع «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز»، وشركة «تحالف»، تهدف إلى ترسيخ وتعزيز مكانة المملكة المتقدِّمة بصفتها مركزاً للتقنية والابتكار في المنطقة.